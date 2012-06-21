Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Полтавщині один із найстаріших таборів відпочинку «Маяк» до 2020 року зроблять показовим оздоровчим комплексом за умови достатнього фінансування. Це питання область сподівається вирішити з допомогою Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). За їхньої підтримки планують провести дофінансування у наступному році та завершити проект.
Цьогоріч реконструюють вісім будівель: 4 спальні корпуси, двоповерховий корпус під готель, медпункт, бібліотеку під громадський центр та літній павільйон. Фасади зроблять із екологічних матеріалів та оздоблять легкими геометричними формами. Завдяки цьому зберігатиметься тепло у приміщенні та й не руйнуватимуться стіни. Це також дасть змогу заощадити на опаленні.
«Ми споруджуємо сучасний табір. Усе робитимемо на рівні, який відповідатиме сьогоднішнім стандартам. Це наша інвестиція у майбутнє», – розповів голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко.
Табір також функціонуватиме як тренувальна база для спортсменів, які проходитимуть там тренувальні збори.