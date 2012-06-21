Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Прозорість, зручність та швидкість — ось основні переваги роботи в електронному форматі. На Черкащині все більшого розвитку набувають онлайн-послуги та сервіси, електронний документообіг та інтернет-портали. Нещодавно тут презентували Єдиний регіональний портал адміністративних послуг. Тепер можна замовити до 30 послуг онлайн, і ще доступні майже 290, які надають різноманітні структури та організації.
— Чим менший контакт громадянина з чиновником у питанні одержання послуги, тим швидший і надійніший результат, а процес — простіший, — переконаний заступник голови облдержадміністрації Ярослав Березань. — Альтернативи переходу в електронний формат роботи немає. Ми вже перевірили це на роботі облдержадміністрації. З півроку тому облдержадміністрація повністю перейшла на електронний документообіг. Зараз підключилися до цієї системи вже половина райдержадміністрацій та два міста обласного значення. Надалі продовжуємо працювати у цьому напрямку. Переведення послуг в електронний формат скорочує як паперову роботу, так і час на їх виконання. В результаті маємо мінімум спілкування громадянина з чиновником, отже нівелюється корупційна складова. Перехід на такий формат — своєрідна таблетка від корупції.
Єдиний регіональний портал адміністративних послуг, запущений в області, така собі єдина точка доступу, де громадяни й бізнес можуть отримати вичерпну інформацію про адмінпослуги та замовити їх онлайн. Для цього в інформаційній системі порталу створено персональний кабінет користувача.