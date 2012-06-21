На Японію обрушився потужний тайфун «Лан». Внаслідок удару стихії одна людина загинула, ще 86 були травмовані, повідомляє РИА Новости Украина.
У місті Фукуока 63-річний місцевий житель загинув. Канал В різних регіонах країни на людей падали різні предмети, рекламні щити, гілки дерев. У префектурі Вакаяма пропав безвісти 82-річний пенсіонер, будинок якого був зруйнований зсувом. Через ураганний вітер і зливи призупинено рух пасажирських поїздів, скасовані десятки авіарейсів. Як відзначають метеорологи, центр тайфуну зараз знаходиться над північною частиною острова Хонсю.