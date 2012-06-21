Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі американець Майк Тайсон назвав найкращого сучасного боксера в світі.
Про це повідомляє «Чемпіонат» з посиланням на Notifight.
Тайсон вважає, що чинний чемпіон світу з боксу в середній вазі за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської ради (WBC), Міжнародної боксерської федерації (IBF) і Міжнародної боксерської організації (IBO) казах Геннадій Головкін нині є найкращим боксером у світі.
Тайсон відзначив, що Головкін виходить на ринг з метою нокаутувати суперника і дає глядачам те, чого вони хочуть.
Поєдинок між Головкіна і мексиканцем Саулом Альваресом, що проходив 17 вересня в Лас-Вегасі, завершився нічиєю.
Раніше повідомлялося, що команди Головкіна і Альвареса ведуть переговори про проведення бою-реваншу.