Із травня Держкомтелерадіо надав суб’єктам господарювання 7622 дозволи на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на митну територію України. Наклад видань, на які видано дозволи, — 60 106 384 примірники. Надано 197 відмов у видачі дозволів. 177 — на підставі подання суб’єктом господарювання не в повному обсязі пакета документів, необхідних для одержання дозволу, або виявлення у поданих документах недостовірних відомостей. 20 — на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо через невідповідність критеріям оцінки видавничої продукції, що її дозволено до розповсюдження на території України.
Чимало видань, повідомляють у відомстві, містять маніпулятивну неправдиву інформацію про військову участь РФ в Україні, виправдання і визнання правомірною окупації нашої території, насаджують російський шовінізм, утверджують міф про наддержаву, містять пропаганду імперських геополітичних доктрин держави-агресора.