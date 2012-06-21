Повернення захоплених торік українських кораблів не слід розцінювати як акт доброї волі з боку країни-агресора.

Міжнародний трибунал із морського права ще в травні цього року зобов’язав Росію негайно звільнити три українські кораблі, захоплені торік у листопаді із застосуванням зброї в міжнародних водах біля Керченської протоки. За міжнародним правом — це акт агресії. Попри це Москва, що стало вже традицією, пішла своїм шляхом. І лише зараз, після майже річного перебування суден у полоні, РФ передала Україні бронекатери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу».

До слова, екіпажі кораблів — це 24 українські військові — провели в російському СІЗО 10 місяців. І додому вони також повернулися не тому, що Кремль дуже хотів виконати рішення трибуналу, яке стосувалося і кораблів, і моряків. А тільки тому, що вдалося замаскуватися під обмін полоненими.

Повернення Росією наших військово-морських суден МЗС України прокоментувало так: «Пройшло 358 днів з моменту незаконного захоплення і затримання Росією трьох українських військових кораблів в акваторії Чорного моря. 18 листопада кораблі нарешті було передано представникам українських органів влади. Після ретельної перевірки та експертизи буде зрозуміло, в якому стані повернуто українські кораблі, чи було з них вилучено обладнання й документацію».

У коментарі згадано, що 1 квітня 2019 року МЗС, згідно з Конвенцією ООН з морського права, повідомило РФ про спір щодо порушення нею імунітетів трьох військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів. І незважаючи на повернення моряків і суден, спір триває, сформовано арбітражний трибунал, і вже 21—22 листопада в Гаазі відбудуться перші процесуальні слухання, на яких буде визначено подальші процедурні питання розгляду справи.

Українська сторона докладає зусиль з метою встановлення арбітражним трибуналом порушення Росією Конвенції ООН з морського права під час затримання й утримання «Нікополя», «Бердянська» і «Яни Капу» та 24 членів їхніх екіпажів, наголошують у МЗС. Адже імунітети військових суден — основоположний принцип міжнародного звичаєвого та морського права. Жоден не має права їх порушувати, інакше винні мають понести повну відповідальність.

У міністерстві не виключають виплату Росією компенсації за завдані збитки через захоплення українських кораблів і моряків. За словами речниці МЗС Катерини Зеленко, про це офіційний Київ зможе говорити на більш пізньому етапі Міжнародного трибуналу з морського права. Вона наголосила, що попереду дуже ретельна перевірка суден, і що лише на підставі речових доказів, коли буде рішення арбітражного трибуналу, можна говорити про якісь суми.

На своїй сторінці у фейсбуці на повернення Росією захоплених торік українських кораблів відреагував і міністр оборони Андрій Загороднюк, акцентувавши, що це не варто розглядати як акт доброї волі з боку країни-агресора. «25 листопада 2018 року був перший у новітній історії України відкритий, з піднятим триколором, напад на наші ВМС. Повернення катерів і буксира розглядаю не що інше, як виконання державою-агресором травневого рішення Міжнародного морського трибуналу. Повернені Росією кораблі продовжать роботу у ВМС ЗСУ. Спеціалісти оглянуть судна та нададуть рекомендації, щоб якнайшвидше їх повернути до служби», — написав міністр.

А ось прессекретар російського президента Дмитро Пєсков у звичному блюзнірському стилі розповів журналістам, що повернення Україні кораблів не пов’язано з Міжнародним трибуналом. «Ніякого зв’язку тут немає і бути не може. На переданих кораблях було скоєно порушення держкордону РФ, відповідно, цим займаються наші прикордонники, ФСБ. Тому потрібно звертатися за коментарем туди», — цитує УНІАН слова тамтешнього глашатая.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг вважає, що повернення Росією кораблів може допомогти виконанню мінських угод і зусиллям нормандського формату в досягненні прогресу з пошуку стійкого політичного рішення кризи на сході України. Він привітав повернення захоплених українських кораблів і наголосив, що це те, що «Росія повинна була зробити давно». Крім того, генсек Альянсу заявив, що НАТО передає дуже чіткий сигнал, що Росія має дозволити свободу судноплавства в Азовському морі й неодмінно в Керченській протоці.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»