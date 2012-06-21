Такий «Почесний громадянин» харків’янам не потрібен
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Навесні минулого року постановами Дзержинського районного суду Харкова та Харківського апеляційного адміністративного суду було скасовано рішення Харківської міськради про присвоєння росіянину Олександру Шишкіну звання «Почесний громадянин Харкова».
Більшість харків’ян – справжніх патріотів України – підтримали ці судові ухвали. Але, виявилося, що думка містян кардинально розійшлася з позицією їхніх обранців – депутатів міськради і ця народна установа подала касаційну скаргу.
Проте Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду залишив без задоволення касаційну скаргу Харківської міськради у справі про визнання незаконним та скасування рішення про присвоєння росіянину Олександру Шишкіну звання «Почесний громадянин Харкова». Постанова опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень. Остаточне рішення суд виніс 6 лютого. Про це повідомляє інформаційний сайт SQ.
Касаційну скаргу Харківської міськради залишити без задоволення, а постанову Дзержинського районного суду Харкова від 7 березня 2017 року і постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 12 квітня 2017 року – без змін. Постанова набирає законної сили з дня його прийняття та оскарженню не підлягає, – йдеться в тексті постанови.
Касаційний суд вирішив, що обставини в сукупності свідчать про відсутність з боку Шишкіна «вагомого внеску в розвиток міста Харкова, піднесення авторитету міста як на державному, так і на міжнародному рівні, що є підставою для присвоєння найвищої нагороди територіальної громади міста Харкова – звання «Почесний громадянин Харкова».
Суд встановив, що в 2014 році член Ради Федерації РФ Олександр Шишкін голосував за постанову Ради Федерації про надання президенту РФ згоди на введення російських збройних сил на територію Криму. За рішенням РНБО України у вересні 2015 прізвище Шишкіна була внесена до списку санкцій як людини, дії якого «створюють реальні і / або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяють терористичної діяльності та / або призводять до окупації території».
У харків’ян так і залишилося без відповіді запитання до своїх обранців: де ж здоровий глузд і громадянська позиція останніх, якщо депутати надають найвищу нагороду громади явному прихильнику (якщо не більше) агресії РФ проти нашої держави, а потім ще й відстоюють своє абсурдне рішення в судах.