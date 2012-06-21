Археологи відшукали зброю, виготовлену з кристалів.
Вона зберігалася в печері поблизу міста Валенсія-де-ла-Консепсьон, передає The Daily Star.
Фахівці датують знахідку 3500 роком до н.е.
«Такої технології виготовлення зброї досі не зустрічали. Однак вона подібна до тієї, яку використовували люди в добу неоліту. Набір виготовлено між 3500 та 2700 роками до н.е. Невідомо лише, який кристал в основі зброї», – розповіли археологи.
За словами дослідників, набір зброї налічує понад 20 кристалічних наконечників для стріл, а також лезо списа довжиною