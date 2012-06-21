Таксистів і водіїв маршруток із ліцензією зобов’яжуть переходити на спеціальні жовті номерні знаки.
Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, інформує прес-служба відомства.
Таксі з жовтими знаками у Києві отримають право рухатися смугою громадського транспорту.
Над проектом нових номерних знаків працює спільна група, що складається з працівників МВС та Мінінфраструктури. До неї залічені асоціації перевізників.
Щоб отримати жовтий номерний знак, перевізник має отримати ліцензію. Тоді він може звернутись до Головного сервісного центру МВС України за номерами.
Жовті номерні знаки коштуватимуть 120 гривень. Їх зможе отримати як підприємство, так і індивідуальний автомобіль.