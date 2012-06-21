Київська школа економіки (Kyiv School of Economics, KSE) переїхала в нову шестиповерхову будівлю площею 4,5 тисячі квадратних метрів на вулиці Миколи Шпака. Тут є 11 навчальних аудиторій, у яких можуть розміститися близько 700 студентів, комп’ютерний клас, івент-хол, спортзал і тераса. Новий освітній простір також включає озеленену територію та майданчик для відпочинку.

На своєрідному новосіллі побували Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Глава держави оглянув «Стіну донорів», присвячену компаніям і людям, які фінансово підтримували навчальний заклад, та ознайомився з принципами діяльності КШЕ. Президентові продемонстрували відеоролик — театралізований діалог президента КШЕ Тимофія Милованова й ректора Болонського університету Юрія Дрогобича, який жив у 1450—1494 роках, на тему творення свого майбутнього власноруч. Показали Володимиру Зеленському й жартівливу інсталяцію, присвячену найбільшим страхам студентів.

«Нова будівля КШЕ справді вражає, але найголовніше — це атмосфера й потенціал цих світлих людей, які тут зібралися, щоб змінювати країну на краще, створюючи можливості для якісної освіти», — сказав Президент України.

«Знаю, що це була ваша мрія, і з досягненням цієї мрії я вас щиро вітаю», — поздоровив Володимир Зеленський Тимофія Милованова, який є також радником керівника Офісу Президента.

Керівник закладу зазначив, що мета цього навчального закладу полягає в зміні суспільства та країни на краще завдяки освіті. І вся спільнота Київської школи економіки, впроваджуючи високі стандарти якості освіти, докладає багато зусиль на шляху до досягнення цієї мети.

Київська школа економіки робить свій вагомий внесок у позитивні зміни в країні. Фото з сайту president.gov.ua

«Я хочу присвятити життя цієї інституції, яку ми будуємо, зменшенню несправедливості та створенню рівних можливостей для людей. Щоб кожна дитина змогла спробувати розкрити свій талант через освіту — в цьому місці, з цими викладачами, які захищатимуть її, поки вона шукає себе. І які навчатимуть і розповідатимуть, як працює світ, щоб дитина могла стати успішною», — цитує пресслужба Офісу Президента слова Тимофія Милованова.

Крім того, якісна економічна освіта робить країну конкурентоспроможною на глобальному рівні й допомагає будувати успішну й заможну економіку.

А Денис Шмигаль побажав Київській школі економіки процвітання, адже вона вже довела свою ефективність і прогресивність. Він висловив сподівання, що нове приміщення КШЕ стане новою сторінкою в розвитку закладу. «Нехай ця сторінка буде світлою й дуже успішною для нашої держави», — сказав він і нагадав, що школа реалізує проєкти, які допомагають взаємодії всіх гілок влади з бізнесом.

«Разом із Президентом Володимиром Зеленським виступили в Kyiv School of Economics з нагоди відкриття нової будівлі. Це новий важливий етап в історії закладу і прекрасний приклад того, що в Україні є попит на якісну освіту.

Київська школа економіки робить свій вагомий внесок у зміни країни на краще. Як у питанні освіти, так і в питаннях громадської діяльності. Дякую президенту KSE Тимофію Милованову та всій команді за роботу і співпрацю. Бажаю, аби всі амбітні плани реалізувалися», — написав згодом Денис Шмигаль на своїй сторінці у фейсбуці.

Київська школа економіки — це приватний заклад вищої освіти, заснований у 1996 році як магістерська програма з економіки міжнародного рівня при Національному університеті «Києво-Могилянська академія». З 2005 року функціонує як окрема, самостійна інституція. Заклад не має кінцевого бенефіціара чи власника, ним керує виборна рада директорів і Міжнародна академічна рада, до складу якої зокрема входить Нобелівський лауреат професор Роджер Маєрсон.

Програми КШЕ акредитовані як Міністерством освіти і науки України, так і міжнародною акредитаційною агенцією CEEMAN. Диплом КШЕ визнається при вступі на програму PhD у Європі та США. Школа має команду з 21 постійного викладача, 15 з яких мають західний ступінь PhD.

За останні п’ять років Київська школа економіки зросла вдесятеро: з 24 випускників трьох програм у 2016 році до 230 студентів у семи магістратурах і 1400 слухачів професіоналізаційних програм і курсів у 2020-му.