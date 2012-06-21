Київська школа економіки (Kyiv School of Economics, KSE) переїхала в нову шестиповерхову будівлю площею 4,5 тисячі квадратних метрів на вулиці Миколи Шпака. Тут є 11 навчальних аудиторій, у яких можуть розміститися близько 700 студентів, комп’ютерний клас, івент-хол, спортзал і тераса. Новий освітній простір також включає озеленену територію та майданчик для відпочинку.

На своєрідному новосіллі побували Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Глава держави оглянув «Стіну донорів», присвячену компаніям і людям, які фінансово підтримували навчальний заклад, та ознайомився з принципами діяльності КШЕ. Президентові продемонстрували відеоролик — театралізований діалог президента КШЕ Тимофія Милованова й ректора Болонського університету Юрія Дрогобича, який жив у 1450—1494 роках, на тему творення свого майбутнього власноруч. Показали Володимиру Зеленському й жартівливу інсталяцію, присвячену найбільшим страхам студентів.

«Нова будівля КШЕ справді вражає, але найголовніше — це атмосфера й потенціал цих світлих людей, які тут зібралися, щоб змінювати країну на краще, створюючи можливості для якісної освіти», — сказав Президент України.

«Знаю, що це була ваша мрія, і з досягненням цієї мрії я вас щиро вітаю», — поздоровив Володимир Зеленський Тимофія Милованова, який є також радником керівника Офісу Президента.

Керівник закладу зазначив, що мета цього навчального закладу полягає в зміні суспільства та країни на краще завдяки освіті. І вся спільнота Київської школи економіки, впроваджуючи високі стандарти якості освіти, докладає багато зусиль на шляху до досягнення цієї мети.

«Я хочу присвятити життя цієї інституції, яку ми будуємо, зменшенню несправедливості та створенню рівних можливостей для людей. Щоб кожна дитина змогла спробувати розкрити свій талант через освіту — в цьому місці, з цими викладачами, які захищатимуть її, поки вона шукає себе. І які навчатимуть і розповідатимуть, як працює світ, щоб дитина могла стати успішною», — цитує пресслужба Офісу Президента слова Тимофія Милованова.

Крім того, якісна економічна освіта робить країну конкурентоспроможною на глобальному рівні й допомагає будувати успішну й заможну економіку.

А Денис Шмигаль побажав Київській школі економіки процвітання, адже вона вже довела свою ефективність і прогресивність. Він висловив сподівання, що нове приміщення КШЕ стане новою сторінкою в розвитку закладу. «Нехай ця сторінка буде світлою й дуже успішною для нашої держави», — сказав він і нагадав, що школа реалізує проєкти, які допомагають взаємодії всіх гілок влади з бізнесом.

«Разом із Президентом Володимиром Зеленським виступили в Kyiv School of Economics з нагоди відкриття нової будівлі. Це новий важливий етап в історії закладу і прекрасний приклад того, що в Україні є попит на якісну освіту.

Київська школа економіки робить свій вагомий внесок у зміни країни на краще. Як у питанні освіти, так і в питаннях громадської діяльності. Дякую президенту KSE Тимофію Милованову та всій команді за роботу і співпрацю. Бажаю, аби всі амбітні плани реалізувалися», — написав згодом Денис Шмигаль на своїй сторінці у фейсбуці.

Київська школа економіки — це приватний заклад вищої освіти, заснований у 1996 році як магістерська програма з економіки міжнародного рівня при Національному університеті «Києво-Могилянська академія». З 2005 року функціонує як окрема, самостійна інституція. Заклад не має кінцевого бенефіціара чи власника, ним керує виборна рада директорів і Міжнародна академічна рада, до складу якої зокрема входить Нобелівський лауреат професор Роджер Маєрсон.

Програми КШЕ акредитовані як Міністерством освіти і науки України, так і міжнародною акредитаційною агенцією CEEMAN. Диплом КШЕ визнається при вступі на програму PhD у Європі та США. Школа має команду з 21 постійного викладача, 15 з яких мають західний ступінь PhD.

За останні п’ять років Київська школа економіки зросла вдесятеро: з 24 випускників трьох програм у 2016 році до 230 студентів у семи магістратурах і 1400 слухачів професіоналізаційних програм і курсів у 2020-му.