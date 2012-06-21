Нині саме в Україні може існувати епіцентр високотехнологічних рішень, які змінять не лише нашу країну, а й весь світ. У нас близько двох тисяч стартапів, і їхня кількість постійно зростає. Тож новий світовий порядок — виклик, але одночасно і можливість для України, наголосив перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час ІІ Міжнародного форуму Innovation Market.
Лише торік укладено майже 80 інвестиційних угод з українськими інноваційними компаніями, що на 32% більше за показник 2015 року. Загальна сума інвестицій у стартапи тоді сягнула 88 мільйонів доларів та понад 400 мільйонів доларів за останні 5 років. Українські стартапи на середину серпня 2017 року зібрали на краудфандингових платформах 1,895 мільйона доларів, повідомляють у Мінекономрозвитку.
«Уряд працює над створенням міцної бізнес-орієнтованої архітектури підтримки інновацій. На стратегічному рівні це нещодавно створена Інноваційна рада, очолювана Прем’єр-міністром України», — наголосив Степан Кубів.