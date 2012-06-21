Якщо глобальне потепління призведе до різкого танення вічної мерзлоти в Арктиці, то руйнівний ефект від цього процесу можна буде порівнювати з ефектом кліматичної бомби. У такому випадку викиди вуглецю на Півночі будуть вдвічі вищими за існуючі прогнози – йдеться в дослідженні, яке опубліковав портал Phys.org.
Поступове танення вічної мерзлоти – процес, боротися з яким людство не під силу. Нам залишається лише підраховувати можливі збитки для екосистем і економіки. Але якщо вічна мерзлота почне танути не поступово, а різко, то наслідки будуть набагато катастрофічними, попереджають учені.
«Різке танення вічної мерзлоти загрожує приблизно одній п’ятій частині Арктики. Якщо кріолітозона почне танути дуже швидко, то це спровокує катастрофічні викиди метану і вуглекислоти. Таким чином процес глобального потепління прискориться в рази», – відзначають дослідники.
Уже зараз танення вічної мерзлоти стає причиною руйнівних явищ. В Арктиці змінюється ландшафт, відбуваються зсуви, коріння дерев залишаються без надійної опори, ліси перетворюються у болота. Але головна небезпека – це викиди парникових газів, які вивільняються з вічної мерзлоти.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»