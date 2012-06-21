Державне підприємство «Завод імені Малишева» відправив партію БМ «Оплот» до Таїланду. Як розповів комерційний директор підприємства Дмитро Колесников, бойові машини пройшли стаціонарні і польові випробування, жодних зауважень з боку приймаючої делегації не було. Вся продукція заводу була перевірена замовником, про що підписані відповідні сертифікати.
За контрактом з Таїландом заводу імені Малишева залишилося здати замовникові всього кілька бойових машин. На підприємстві планують завершити виконання домовленостей у першому кварталі цього року.