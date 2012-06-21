Те, які тарифи, які фігурують у нинішній медичній реформі, заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова називає незрозумілими.
«Тарифи – це ядро реформи, її логіка. Ті, хто їх закладав, напевно виходили не з реальної потреби медицини, а з доведеної суми коштів. Як може амбулаторна діагностика на вторинному й третинному рівні – спеціалізована й високоспеціалізована допомога – коштувати 49 гривень за одну послугу. Йдеться про електрокардіограму, УЗД, рентген, інші дослідження. Пакети терапевтичні, хірургічні робилися узагальнено. Не може бути ідентичною вартість простих операцій і складних хірургічних втручань», – наголосила вона сьогодні під час онлайн брифінгу.
Тому МОЗ обіцяє розробити справедливі тарифи, які включатимуть конкурентну ринкову зарплату лікарів, необхідні ліки, затрати на обладнання й витратні матеріали.
«Коли українці розумітимуть, що саме гарантується державою, яка якість послуг, який стандарт медичної допомоги, тоді можна буде говорити про чесну і прозору роботу з формування тарифів», – констатувала заступниця міністра.
Вона зауважила, що триває аудит медичної системи України, аналіз накопичених проблем. Завдяки затвердженню урядом переліку лікарських засобів, чим розблоковано закупівлі 2020 року, триває робота з Міністерством фінансів щодо паспортів відповідних бюджетних програм. У МОЗ сподіваються, що ці процедури розпочнуться якомога швидше.
Взято на особливий контроль питання фінансування лікування за кордоном, аби не виникало затягувань і необхідності втручання МОЗ.
«Активно запрацювала відповідна комісія МОЗ, опрацьовуються запити, вже є гарантійні листи міністерства, щоб українці змогли отримувати допомогу, зокрема за кордоном», – підкреслила заступниця міністра.
Не оминула Світлана Шаталова й питання виплати медичним працівникам підвищених зарплат – 300% окладів за березень місяць. За її словами, МОЗ працює з регіональною владою, підключено профспілки до контролю та комунікації з лікарнями, щоб люди отримали зароблене. Всі кошти регіони отримали, тож до кінця цього дня мають уже прозвітувати про виплати.
«МОЗ готове стати адвокатом усіх медичних працівників, які в березні працювали з хворими на коронавірус, і мають отримати доплати. Ми це проконтролюємо й закликаємо звертатися до МОЗ у разі недоотримання заробленого», – закликала вона.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»