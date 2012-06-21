Наземний транспорт столиці може повернутися до регулярних перевезень пасажирів після 22 травня. І киян, які вже вийшли на роботу або планують це зробити найближчим часом, цікавить питання, чи зростуть тарифи на проїзд у ньому.
Київський міський голова Віталій Кличко під час брифінгу 14 травня зазначив, що міська влада таке питання не розглядає. І додав, що головне нині – без ексцесів поновити роботу транспорту взагалі. Проте киянам не слід забувати, що вони, як і жителі інших міст в інших країнах, продовжуватимуть жити в режимі надзвичайної ситуації. Тому міська влада просить людей задля власної ж безпеки користуватися громадським транспортом лише в разі нагальної потреби, наприклад, щоб дістатися на роботу та з роботи, а також у невідкладних справах.
Він також нагадав, що підприємство «Київпастранс» тричі на добу дезинфікує рухомий склад і робитиме це надалі.
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«Урядового кур’єра»