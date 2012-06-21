Згідно з урядовою постановою «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води та Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення», з одного боку, підприємства теплопостачання зобов’язано знизити у чинних тарифах витрати на придбання природного газу. А з іншого, їх уде забезпечено мінімальним фінансовим ресурсом для проведення розрахунків із постачальниками енергоносіїв.
Як інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій, тарифна політика в ЖКГ безпосередньо залежить від цінової політики в паливно-енергетичному комплексі. В умовах функціонування ринку природного газу його вартість для підприємств теплопостачання змінюється щомісяця. У минулому опалювальному сезоні ціна природного газу коливалася від 2897,0 грн/тис. куб.м (у квітні 2020 року) до 4899,0 грн/тис. куб.м (у листопаді 2019 року).
«Оскільки ціна природного газу в кожному з місяців опалювального сезону 2020—2021 рр. змінюватиметься згідно з ринком, тарифи необхідно переглянути до початку опалювального сезону, адже важливо визначити розмір витрат на придбання природного газу, оскільки він становить 80—85% у структурі тарифу. Для населення тарифи на тепло й гарячу воду зменшаться», — прокоментувала постанову заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.
Зміни, які запропоновано постановою КМУ, дадуть підприємствам ТКЕ змогу планувати витрати на придбання природного газу (з метою включення їх до складу тарифів) на рівні його середньої ціни, сформованої в минулому опалювальному сезоні. Для більшості підприємств ТКЕ з’являється змога зменшити тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води, бо такі тарифи включали раніше витрати на придбання природного газу вищі від середньої ціни газу минулого опалювального сезону.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»