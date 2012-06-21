Міністерство охорони здоров'я України презентувало «тарілку здорового харчування» для населення. Про це повідомляє кореспондент УНН.
«Населення України страждає від ожиріння, серцево-судинних хвороб, цукрового діабету тощо. Часто причиною цього є неправильна культура харчування. МОЗ презентує «здорову тарілку», яка має покращити стан здоров'я українців. При цьому нова тарілка — це не нові продукти, вона адаптована до смаків та вподобань українців», — заявила начальник управління громадського здоров'я МОЗ України Наталя Півень.
Так, «здорова тарілка» складається з таких продуктів:
1. Овочі та бобові. МОЗ рекомендує
2. Фрукти та ягоди —
3. Молочна та кисломолочна продукція. Низької та помірної жирності, 2,5—3 порції на добу.
4. Корисні олії та жири. До
5. Цільнозернові продукти, горіхи та насіння.
6. Риба, м'ясо, яйця. 2—3 рибні страви на тиждень. Переважно м'ясо птиці 1—2 яйця на добу.
Також МОЗ рекомендує обмежити споживання цукру та солі — не більше
Варто зазначити, що вартість такої тарілки в МОЗ не підрахували.