Міністерство охорони здоров'я України презентувало «тарілку здорового харчування» для населення. Про це повідомляє кореспондент УНН.

«Населення України страждає від ожиріння, серцево-судинних хвороб, цукрового діабету тощо. Часто причиною цього є неправильна культура харчування. МОЗ презентує «здорову тарілку», яка має покращити стан здоров'я українців. При цьому нова тарілка — це не нові продукти, вона адаптована до смаків та вподобань українців», — заявила начальник управління громадського здоров'я МОЗ України Наталя Півень.

Так, «здорова тарілка» складається з таких продуктів:

1. Овочі та бобові. МОЗ рекомендує 300 г овочів за 4—5 порцій та 75 г бобів на добу.

2. Фрукти та ягоди — 300 г за 2 порції на добу.

3. Молочна та кисломолочна продукція. Низької та помірної жирності, 2,5—3 порції на добу.

4. Корисні олії та жири. До 70 г на добу рослинної олії: оливкова, соняшникова, лляна, кукурудзяна.

5. Цільнозернові продукти, горіхи та насіння. 70 г вільних злаків для жінки та 90 г — для чоловіка, 2 ложки горіхів та насіння на добу.

6. Риба, м'ясо, яйця. 2—3 рибні страви на тиждень. Переважно м'ясо птиці 1—2 яйця на добу.

Також МОЗ рекомендує обмежити споживання цукру та солі — не більше 5 г солі та 50 г цукру на добу. А також вживати достатню кількість води.

Варто зазначити, що вартість такої тарілки в МОЗ не підрахували. 