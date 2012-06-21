Археологи відкрили містичну порожнину, заховану глибоко всередині піраміди Хеопса — найстарішого з семи чудес стародавнього світу.
Науковці підозрювали про існування порожнини ще 2016 року, однак точко підтвердити це вдалося лише тепер завдяки мюонному скануванню (технологія працює за принципом рентгенівського сканування, тільки замість рентгенівських променів – мюонні космічні промені).
Масивна порожнина всередині піраміди має як мінімум
Порожнина розташована над великою галереєю — коридором, який з'єднує покої правителя і правительки у самому центрі історичного пам'ятника.
Заміри показують, що порожнина має подібні до великої галереї розміри.
Це перша велика структура, знайдена всередині піраміди з ХІХ століття.
Наразі незрозуміло, чим була ця порожнеча: коридором, покоями, чи відігравала вона якусь важливу роль у будівництві самої піраміди.
Ймовірно, загадкову кімнату не використовували у поховальних ритуалах, а вона була структурним елементом піраміди, який допомагав розподілити вагу каменю.
Зараз вчені працюють над створенням крихітного дрону, який зможе обстежити піраміду зсередини, якщо вдасться отримати від влади Єгипту дозвіл та таке дослідження.