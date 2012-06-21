На сцені Сумського обласного театру для дітей та юнацтва з аншлагом пройшла ювілейна десята вистава «Таїна буття» режисера-постановника Сергія Сидоренка за п’єсою сучасного драматурга Тетяни Іващенко. У творі йдеться про складну драматичну історію подружніх стосунків і кохання Івана Франка та його дружини Ольги Хоружинської. Як розповів директор театру Віктор Кулемза, творча трупа не випадково зупинила вибір саме на цьому творові. Адже він надзвичайно імпульсивний, сповнений динамічної експресії, багатогранності почуттів, що дає простір для акторської роботи всього колективу театру. Тож актори Вадим Шерстюк і Юрій Січевський, Наталія Шульженко й Алевтина Радіонова, які виконали головні ролі, блискуче впоралися із творчим завданням не лише завдяки акторському таланту, а й сценографії заслуженого художника України Едуарда Ледньова, художника по костюмах Ольги Ледньової, хореографа Інни Шабельської та інших учасників вистави.
За словами керівника літературної частини театру Тетяни Свелеби, прем’єра відбулася 20 квітня цього року за участі автора п’єси Тетяни Іващенко та заслуженої артистки України Лариси Трояновської, яка першою виконала роль Ольги Хоружинської у цій виставі ще у 1998 році на сцені столичного Театру на Подолі. У Сумах п’єсу вже переглянули понад 4 тисячі шанувальників сценічного мистецтва — переважно молодь старшого шкільного віку й дорослі.
Є й інший цікавий аспект саме цього твору. Ольга Хоружинська хоч і народилася на Харківщині, але на початку 1870-х років жила на території теперішньої Сумщини в бабусі по маминій лінії в селі Тимофіївка нині Краснопільського району, а згодом — у Сумах. Цю сторінку історії родини Хоружинських нині активно досліджує відомий краєзнавець і журналіст із Краснопілля Олександр Козир. На основі численних архівних даних йому вдалося відкрити нові, раніше не знані сторінки з життя Ольги, якій судилося стати не лише дружиною, а й другом, помічником, однодумцем великого письменника.
Тож на сцені слобожанського обласного центру актори перекинули умовний місток між Сумами і Львовом — містами, які відіграли свою особливу роль у житті відомого подружжя.