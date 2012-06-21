Актори лялькового театру «Овація», які у 2014 році змушені були виїхати з Донецька, знову виступили на території прифронтового краю. На запрошення та з ініціативи Костянтинівського центру волонтерів і ветеранів АТО і громадської організації «Об’єднання учасників бойових дій «Сармат» лялькарі за день показали чотири вистави на новорічну тематику для малечі у дитячих садочках і школах Костянтинівки.
Через окупацію рідного Донецька проросійськими незаконними збройними формуваннями засновники приватного театру родина Чайківських перевезли його спершу до Дніпра, а потім до Києва. Після переїзду всі вистави в репертуарі «Овації» переклали українською мовою, яку добре розуміють і сприймають малі глядачі прифронтового краю.
Один із засновників театру Ігор Чайківський, який свого часу добровольцем воював у складі батальйону «Донбас» і мав позивний «Артист», не сумнівається, що вистави для дітей сприяють формуванню особистості кожного із глядачів.
«Переконаний, що особистість формують три складові: здоров’я, освіта і культура. Своїми виставами ми невимушено розповідаємо дітям про прості речі, завдяки яким їхні знання про освіту й культуру України збагачуються», — каже він.
Певна річ, родина Чайківських мріє повернутися з виставами українською мовою до Донецька. А поки що театр готується до виступів у кількох містах на півночі Донеччини.