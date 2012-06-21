Чи не найскладніший театральний жанр обрали для відтворення на сцені учасники фестивалю «Монологи над Ужем», який наприкінці вересня відбувся в Ужгороді. У святі театру взяли участь актори із Грузії, Словаччини та Польщі. Вистави збирали ужгородську публіку двічі протягом дня і щоразу з успіхом. Актор Тбіліського академічного драматичного театру ім. О. Грибоєдова Іване Курасбедіані зі сцени розповів про долю розстріляного більшовиками поета Миколи Гумільова. Поляк Матеуш Новак відтворив трагічну історію жертв сталінських репресій у його рідній країні. Широковідомий словацький актор Петер Чижмар глибинні почуття свого героя передав у виставі «Макбет», поставленій у театрі «Дівадло Контра» за п’єсою Вільяма Шекспіра. Заслужена артистка України Лідія Данильчук із львівського «Театру у кошику» виступила в ролі химерної Старої пані, яка «зависла між небом і землею». У виставі «Едіт Піаф» складний творчий шлях французької співачки відтворила акторка Львівського обласного театру музичної драми ім. Ю. Дрогобича Олена Дудич, а у «Тринадцятій жінці» долю німецької зірки Марлен Дітріх на сцені відобразила акторка Національного академічного театру ім. М. Заньковецької народна артистка України Наталія Лань.
Перший міжнародний фестиваль моновистав, який підтримали Ужгородська міська рада, обласні музично-драматичний імені братів Шерегіїв і театр «Бавка», продемонстрував, що закарпатський глядач не зраджує мистецтву Мельпомени, а вірить у його силу і хоче бути свідком емоційної, майстерної гри акторів. У цьому сенсі «Монологи над Ужем» виправдали найсміливіші очікування. Нагородами для акторів і режисерів стали дипломи й подаровані організаторами українські вишиванки.