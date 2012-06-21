Він розпочався 13-го, а завершиться 22 грудня урочистою театральною академією в Рівненському обласному академічному музично-драматичному театрі. Усе — з нагоди його 80-річчя, адже він з’явився в Рівному в грудні 1939-го.
«Вісім десятиліть ідемо до глядача, точніше, до кількох поколінь наших глядачів, — каже директор — головний режисер театру народний артист України лауреат Шевченківської премії Володимир Петрів. — На жаль, багато талановитих колег уже відійшли за вічну межу. Ми їх пам’ятаємо і служимо глядачеві і за них, і за себе». До слова,останніми роками на виставах рівнян немає вільних місць: люди йдуть до театру як на свято.
А ось на Міжнародні театральні зустрічі до нас завітають колективи з Тернополя, Житомира, Луцька, Івано-Франківська. І кожен — із виставою. Додайте Львівський театр імені Заньковецької, Брестський академічний театр, театр із польського міста-побратима Забже і Національний академічний театр імені Івана Франка, який привезе роботу «Момент кохання». Тобто затяті театрали (а рівняни саме такі) зможуть доторкнутися до розмаїття професійного мистецтва, не виїжджаючи з міста. Театральний тур триває щовечора. Квитків у продажу майже не залишилося.
Театрали отримали смачний подарунок від рівненських кондитерів — величезне імбирне приміщення театру. Дарма що на його виготовлення знадобився місяць наполегливої праці, 10 кілограмів імбирного печива та 4 — білосніжного айсингу. Чого не зробиш заради улюбленого колективу? Зі святом!