Рік, що добігає завершення, запам’ятається багатьма знаковими подіями. Для переможців Х ювілейного Міжнародного фестивалю телевізійних фільмів «Дитятко», які в напруженому творчому суперництві вибороли право на навчальну поїздку до Франції (організувала захід Програма РЄ «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні»), справжніми відкриттями стали не лише знайомство з центральними інституціями Ради Європи та участь у Світовому форумі демократії. Непересічне враження на юних українських телевізійників, переможців у номінації «Місцеве самоврядування — це ми!» справило відвідання Будинку підлітків міста Страсбурга.
Ідеться про спеціальну інституцію, утворену за сприяння муніципалітету і центрального уряду, для допомоги в різних проблемах дітям та їхнім родинам. Сюди з будь-яким запитанням може звернутися дитина, молода людина (від 11 до 25 років) чи її батьки та отримати безплатні консультації із психологічних, медичних, соціальних, правових і багатьох інших питань.
Психологи, лікарі, вчителі, загалом представники майже 50 різних професій надають безплатні консультації в 100 подібних установах у всій Франції, якими опікується місцева влада та міністерство здоров’я і молоді. Будинки підлітків проводять різноманітні семінари, тренінги та навчання, надають простір для реалізації креативних молодіжних ініціатив.
Цей європейський досвід вартий наслідування в умовах вітчизняної децентралізації. Як зазначив Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, діти, молодь, родина — традиційні європейські цінності. «Розв’язання їхніх злободенних проблем — одна з важливих передумов розвитку місцевих територіальних громад і країн нашого континенту. Талановиті телевізійні зірочки — переможці телефестивалю «Дитятко» дослідили механізм співпраці місцевої й центральної влади Франції в такому актуальному соціальному питанні, як підтримка підлітків, молоді та їхніх родин. Під час зустрічі в нашому представництві ми спільно дійшли думки, що саме від молоді залежить, якою буде Україна і світ у майбутньому», — переконаний посол.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»