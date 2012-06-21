Постачання в армію понад тисячі одиниць нової, модернізованої та відремонтованої бронетехніки забезпечили впродовж цього року 18 підприємств бронетанкового кластера державного концерну «Укроборонпром» у межах виконання державного оборонного замовлення. Зокрема, бойові машини були виготовлено, модернізовано та відремонтовано в Харківському конструкторському бюро з машинобудування ім. Морозова, на заводі ім. Малишева, київському, житомирському, харківському, львівському та миколаївському бронетанкових заводах.
Значну кількість танків, бронетранспортерів, БМП, іншої техніки відремонтували виїзні бригади підприємств у польових умовах у зоні проведення операції Об’єднаних сил, зокрема понад 650 одиниць озброєння, повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу концерну.
Протягом 2018 року на підприємствах бронетанкового кластера розробляли абсолютно нові бойові машини і модернізували наявні зразки завдяки упровадженню нових технологій.