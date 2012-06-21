Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр
У Сумах урочисто відзначили 30-ту річницю з часу створення АТ «Технологія», яке сьогодні є економічним і промисловим флагманом краю, ініціатором низки благодійних справ.
Спеціалізуючись на виготовленні пакувальних виробів, сумське підприємство з іноземними інвестиціями поставляє свою продукцію більш як до 60 країн світу, має репутацію надійного партнера.
Тут створюють нові робочі місця, збільшують відрахування до бюджетів різних рівнів і Пенсійного фонду, надають благодійну допомогу закладам медицини, освіти, спорту тощо. І зараз, під час боротьби з коронавірусом, «Технологія» стала ініціатором створення окремого благодійного фонду, виділивши на медичні потреби 12 мільйонів гривень і закликавши соціально відповідальний бізнес долучитися до цієї благородної справи.
З ювілейною датою колектив привітали представники обласної та міської влади, інших промислових підрозділів, численні партнери.