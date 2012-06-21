Із робочим візитом в Індії перебуває перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. Там він зустрівся з генеральним директором Всесвітньої організації інтелектуальної власності Френсісом Ґаррі, з яким обговорив ключові напрями реформування сфери інтелектуальної власності в Україні.
«Завдяки своєму високому рівню освіченості, працьовитості й таланту українці створюють унікальні інноваційні рішення та продукти з високою доданою вартістю. Тож реформа сфери інтелектуальної власності — один із ключових пріоритетів уряду й Мінекономрозвитку», — підкреслив Степан Кубів.
Для ефективної роботи важливо налагодити тісну взаємодію з фахівцями Всесвітньої організації інтелектуальної власності зокрема щодо спільної підготовки національної стратегії України для розвитку сфери інтелектуальної власності. «Поєднання досвіду фахівців Мінекономрозвитку та ВОІВ дасть змогу створити якісний стратегічний документ для сфери інтелектуальної власності, що надалі стане дороговказом для розвитку в Україні високотехнологічних галузей економіки», — наголосив урядовець.
Серед механізмів практичної підтримки творчої реалізації українців виокремлено подальший розвиток мережі центрів підтримки технологій та інновацій, а також подальше впровадження альтернативних процедур вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності в Україні, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
Крім того, у планах Мінекономрозвитку на 2019 рік — проведення разом з ВОІВ літньої школи з питань інтелектуальної власності, а також проведення Дня України під час 59-ї серії засідань асамблей держав — членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності.