Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Наприкінці березня підприємці Донецької області, які входять до текстильного кластеру, побувають у Німеччині, де вивчатимуть європейський досвід ведення бізнесу у цій сфері. Цей візит став можливим завдяки ініціативі Донецької торгово-промислової палати та підтримці з боку Донецької обласної державної адміністрації, Донецької Агенції регіонального розвитку та Німецько-українського партнерського проекту торгово-промислових палат KVP Ukraine.
Під час поїздки підприємці української делегації відвідають Тюрингію, де протягом тижня зможуть не тільки ближче ознайомитися із діяльність профільних німецьких компаній, а й обмінятися досвідом з тутешньою мережею SmartTeX та Тюрингенським кластерним управлінням. Підприємці Донеччини сподіваються на корисні знайомства, знання та досвід – те, чого їм поки бракує і чим можуть поділитися партнери з Німеччини, які успішно працюють на перспективу.