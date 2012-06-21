Ще кілька років тому анонімні повідомлення про замінування громадських місць більшість людей сприймала або як недолугий жарт, або як спробу затримати потяг чи автобус, на який не встигав пасажир, або ж намагання школярів уникнути контрольних робіт.

Однак, з початком бойових дій на території Луганщини та Донеччини та проведенням АТО такі сигнали сприймаються більш ніж серйозно. Люди стали пильнішими, частіше повідомляють правоохоронцям про підозрілі предмети. За кожним дзвінком відповідні служби ретельно оглядають «заміновані» об’єкти. Значна частина таких повідомлень — справа рук нетверезих людей або хуліганів. До речі, зауважують в СБУ, перебування у стані алкогольного сп’яніння є обтяжуючою обставиною вчинення злочину.

Завдяки професійним діям правоохоронців встановлення, затримання та притягнення до відповідальності так званих мінерів — лише питання часу.

Зокрема, лише наприкінці минулого року СБУ спільно з поліцією викрили шість телефонних терористів у різних регіонах країни. Так, в Одесі затримали двох молодиків, які вигадали історії про «мінування» міського супермаркету та магазину, а також місцевого жителя, який не раз погрожував мінуванням супермаркету, спортмайданчика та кав’ярні в обласному центрі. У Херсоні викрили аноніма, який повідомляв про мінування супермаркету. А в Кропивницькому співробітники СБУ встановили та затримали зловмисника, який погрожував влаштувати вибухи на міських інфраструктурних об’єктах.

Не виняток і цей рік: анонім повідомив про те, що нібито заміновано електропоїзд Київ—Фастів. Співробітники СБУ та поліції встановили і затримали зловмисника — ним виявився житель Київщини, який дзвонив «під мухою».

В СБУ зауважують, що незалежно від мотивів телефонних терористів, їхні дії кваліфікуються згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України: завідомо хибне повідомлення про мінування будь-яких об’єктів карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років. За повторний дзвінок зловмисника можуть засудити від 4 до 8 років.

Трапляються дзвінки з погрозами терористичного характеру з території РФ, а також окремих районів Донеччини та Луганщини, які тимчасово не підконтрольні органам держвлади України, що може свідчити про намагання зловмисників дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в державі, посіяти паніку серед людей, відволікти правоохоронців на перевірку хибних викликів.

ЩО РОБИТИ

Фахівці рекомендують людям, які перебувають на «замінованому» об’єкті, зберігати спокій та витримку, без паніки залишити його шляхами, вказаними персоналом закладу або правоохоронцями, ні в якому разі, навіть у критичних ситуаціях, не створювати тисняву під час евакуаційних заходів.

Тим, хто виявив підозрілий предмет (сумку, пакунок, тощо) у громадському місці, — негайно повідомити про це черговому по спецлінії «102», вказавши свої дані, обставини виявлення підозрілого предмета, а далі діяти виключно за вказівками правоохоронців. Суворо заборонено самостійно торкатися, нахиляти, переміщувати тощо підозрілий предмет.

Відділ соціально-правових питань

«Урядового кур’єра»