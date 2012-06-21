Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Чотирьом спритникам на Тернопільщині повідомили про підозру. Вони, як твердять правоохоронці, ошукали мешканців краю на майже один мільйон гривень.
Зрештою, за інформацією пресслужби прокуратури Тернопільської області, шахраї чинили протиправне за схемою «Ваш син у поліції» також і на Буковині, Волині, Прикарпатті, в Рівненській та Львівській областях. Телефоном, відрекомендовуючись працівниками поліції, зловмисники повідомляли родичам, що хтось з їхньої рідні скоїв дорожньо-транспортну пригоду чи якесь інше правопорушення й зараз йому загрожує ув’язнення. Порятувати його можна, проте треба заплатити відповідну суму. Здебільшого таким неправдивим повідомленням йняли віру люди літного віку. Вони ладні були віддати останні заощадження. І давали – від кількох тисяч гривень до навіть десятків тисяч доларів США, а то й коштовності та антикварні речі.
Групу осіб, яка займалася телефонним шахрайством, правоохоронці викрили. Оперативники в різних областях провели відразу 15 обшуків. З’ясувалося, що підозрювані раніше вже відбували покарання за грабунки, крадіжки, зберігання та збут наркотиків. Їм обрали запобіжні заходи.