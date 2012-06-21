Сумська область належить до регіонів, де питанням медичної реформи надають особливого значення насамперед стосовно оснащення лікарських закладів засобами сучасної телевізійної медицини. За словами т.в.о. начальника управління охорони здоров’я Сумської ОДА Надії Лисенко, Міністерство розвитку громад та територій надає області понад 16 мільйонів гривень субвенції, на які буде закуплено 167 телевізійних медичних комплектів для всіх амбулаторій, зокрема тих, що нині на стадії зведення. Ідеться про повний набір техніки й устаткування, а саме: персональні комп’ютери з мультимедіа, засоби телеметрії, сканери тощо.
Певні елементи телемедицини в області вже успішно впроваджено, вони дають бажані результати. 20 амбулаторій мають зв’язок із бригадами швидкої допомоги і миттєво передають розшифровані кардіограми, завдяки чому порівняно з минулим роком вдалося вдвічі підвищити виявлення симптомів інфаркту міокарда і вчасно надавати допомогу пацієнтам.