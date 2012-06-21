Це всіяне зорями зображення показує нам частину Messier 11, відкритого зоряного скупчення у південному сузір'ї Щит. Messier 11 також відомий як кластер Дикої Качки, оскільки його найяскравіші зірки утворюють V-подібну форму, яка дещо нагадує зграю качок під час польоту.
Messier 11 є одним із найбагатших і компактних відкритих кластерів, відомих нині. Досліджуючи найяскравіші і гарячі зірки у скупченні, астрономи оцінюють, що воно утворилося приблизно 220 мільйонів років тому. Відкриті скупчення, як правило, містять менше більш молодих зірок, ніж їх більш компактні кульові кузени, і Messier 11 не є винятком: у його центрі є багато блакитних зірок, найгарячіших і наймолодших з декількох тисяч зіркових братів у скупченні.
Тривалість життя відкритих скупчень також відносно мала в порівнянні з тривалістю життя інших зоряних утворень у Всесвіті. Зірки у відкритих скупченнях розтягуються далі одна від одної і, таким чином, не так сильно пов'язані між собою під дією сили тяжіння, що змушує їх легше і швидше піддаватися сильнішим гравітаційним силам. У результаті Messier 11, ймовірно, розсіється через кілька мільйонів років, оскільки його «побратими» будуть викинуті один за одним і притягнуті до інших небесних об'єктів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»