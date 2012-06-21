Щороку космічний телескоп «Hubble» присвячує невелику частину свого дорогоцінного космічного часу отриманню ювілейного знімка, який демонструє особливо красиві і цікаві для наукт об'єкти з далекого космосу. У 2020 році, на своє 30-річчя, знаменитий телескоп «написав» портрет двох барвистих туманностей, який показує, як енергійні, масивні зірки підсвічують і руйнують свої будинки з газу і пилу.
«Хоча туманності NGC 2014 і NGC 2020 року, розташовані у Великій Магеллановій Хмарі на відстані 160 тисяч світлових років від Землі, на цьому фото вони здаються відокремленими у видимому світлі, але фактично вони є частиною одного гігантського комплексу зореутворення. У зображених тут ділянках переважає світіння зірок, які у 10 разів яскравіші, ніж наше Сонце, які проживуть яскраве, але коротке за космічними мірками життя — всього кілька мільйонів років», — йдеться в пресрелізі на сайті космічного телескопа.
Нині в рамках своєї місії «Hubble» провів 1,4 мільйона спостережень і надав дані, які астрономи всього світу використовували для написання понад 17 тисяч наукових публікацій, що робить його однією з найпродуктивніших космічних обсерваторій за всю історію космічних спостережень.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»