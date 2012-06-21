Використовуючи космічний телескоп «Hubble», астрономи отримали знімок двох галактик, що зіштовхуються на відстані 704 мільйонів світлових років від Землі, які разом утворили систему Arp-Madore 2026-424, що нагадує «обличчя привида».
«Зіткнення галактик є звичним явищем, особливо в ранньому Всесвіті. Однак більшість з них відбуваються по дотичній, а не лоб в лоб, як в даному випадку», – йдеться в прес-релізі на сайті космічного телескопа.
Видиме на знімку жорстоке зіткнення спотворило диски галактик з газом, пилом і зірками, створивши кільце інтенсивного зореутворення, яке формує «носові» і «лицьові» елементи системи. При цьому, оскільки центральні опуклості, які утворюють «очі», здаються однакового розміру, астрономи вважають, що дві галактики, які спричинили зіткнення, були однакового розміру. Це відрізняється від більш поширених подій, в яких маленькі галактики поглинаються їх більшими сусідами.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»