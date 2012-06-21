Космічний телескоп Hubble сфотографував далеку галактику NGC 2775, заповнену молодими зірками, що має пухнасту структуру.
Крім химерного пухнастого вигляду красу галактики підкреслюють численні яскраво-сині точки.
На цьому знімку космічної обсерваторії Hubble зображено галактику NGC 2775. Вона розташована на відстані майже 67 мільйонів світлових років від Чумацького шляху в сузір'ї Рака. Ми бачимо NGC 2775 такою, якою вона була в епоху, коли по Землі ходили останні динозаври.
Формально, NGC 2775 класифікується як спіральна галактика. Але навіть швидкого погляду на знімок Hubble досить, щоб зрозуміти, наскільки сильно вона відрізняється від класичних спіралей. У центрі галактики NGC 2775 домінує надзвичайно великий і порожній балдж. Це вказує на те, що галактика практично повністю вичерпала запаси газу і пилу у своєму центрі. Практично всі процеси зореутворення у цьому регіоні припинилися.
Балдж є далеко не єдиною особливістю NGC 2775. Галактика має вкрай незвичайну спіральною структурою. Знімок Hubble демонструє безліч розташованих в її рукавах гарячих блакитних зірок. Разом з темними смугами пилу вони створюють надзвичайно гарний спіральний візерунок, що чимось нагадує пір'я.
Випромінювання масивних зірок впливає на прилеглі газові хмари, змушуючи їх ущільнюватися і, тим самим, сприяє утворенню нових світил. У свою чергу, обертання галактики призводить до того, що ділянки зореутворення зсуваються. На думку астрономів, це може пояснити природу незвичайного візерунка NGC 2775.
Як стверджують NASA, це один із найбільш значущих знімків космосу.
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Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»