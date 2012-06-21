На цьому знімку, який зробив космічний телескоп Hubbl NAS/ESA показано IC 2051, галактику в південному сузір'ї Менс (Столова гора), яка розташована на відстані майже 85 мільйонів світлових років від Землі. Це спіральна галактика, про що свідчать її характерні вихрові руки, і у неї є смуга зірок, що прорізають її центр.
Ця галактика спостерігалася при дослідженні Хабблом галактичних опуклостей, яскравої круглої центральної ділянки спіральних галактик. Спіральні галактики, такі як IC 2051, при погляді збоку мають форму «літаючих тарілок». Вони схожі на тонкий плоский диск з об'ємною опуклістю зірок у центрі, яка проходить над і під диском. Вважається, що ці опуклості відіграють ключову роль в еволюції галактик і впливають на зростання надмасивних чорних дір, які переховуються в центрах більшості спіралей. Хоча в цій галузі потрібно більше спостережень, дослідження показують, що деякі або навіть більшість галактичних опуклостей можуть бути складними композитними структурами, а не простими, з сумішшю сферичних, дископодібних або коробчастих компонентів, що потенційно може призвести до великої кількості опуклостей у Всесвіті.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»