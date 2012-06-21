Різниця, яка існує між температурою води в західній і східних частинах Індійського океану, є серйозним чинником, що визначає клімат Австралії та інших країн. У тому, як температурна аномалія Індійського океану спровокувала пожежі в Австралії, розібралися кліматологи з Австралійського національного університету.
Йдеться про диполі Індійського океану (IOD), який, як з'ясувалося, пов'язаний з кліматичними змінами більш тісно, ніж вважалося раніше. Коли диполь знаходиться в позитивній фазі, тепліша вода накопичується в районі північно-східної Африки, а менш тепла – в районі Індонезії. В Австралії, при цьому, спостерігається спекотна і суха погода. Якщо встановлюється екстремальна позитивна фаза, як в минулому році, то в Австралії виникають катастрофічні наслідки – наприклад, лісові пожежі, які вирували на континенті зовсім недавно. Африка в цей же час потерпала від масштабних повеней.
Австралійські вчені впевнені, що в майбутньому Австралія буде схильна до ще більш руйнівних погодних явищ. На це вказує аналіз частотності позитивних фаз IOD за 1000 років, вироблених вченими.
«Екстремальна позитивна фаза IOD – це в цілому досить рідкісний феномен, який значно почастішав за останні 60 років. У майбутньому феномен буде спостерігатися ще частіше, що обіцяє Австралії нові катастрофи», – відзначають автори роботи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»