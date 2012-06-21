Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
В Україні розпочалося поступове уповільнення темпів падіння обсягів виробництва окремими галузями. Загалом, у травні 2020 року, порівняно з квітнем, вони уповільнилися практично вдвічі. Про це йдеться у спеціальному огляді, який оприлюднив Національний банк України.
Так, за інформацією регулятора, у травні 2020 року в країні можна було спостерігати поступове поновлення економіки. Це, на думку фахівців НБУ, сталося через значне послаблення карантинних вимог.
За інформацією Нацбанку, падіння індексу базових галузей зазнало уповільнення з 15,4% у квітні до 8,9% у травні 2020 року.
Фахівці регулятора також інформують, що загальне падіння промислового виробництва у травні уповільнилося до 12,2%. Таке сталося за причини поступової активізації роботи компаній і бізнесів, які відчули полегшення умов ведення підприємницької діяльності.
У Нацбанку також вважають, що в травні 2020 року в країні можна було спостерігати відновлення попиту населення на купівлю продуктів харчування та непродовольчих товарів. На думку фахівців регулятора, це пов’язано з поновленням роботи більшості об’єктів роздрібної торгівлі та продуктових ринків. За рахунок цього уповільнення падіння економічних показників (обсяги продажу товарів) у торговельних мережах зменшилося та становило 3,1%. Також дещо зросли показники обсягу продажу у гуртовій торгівлі.