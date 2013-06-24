Кабінет Міністрів України під час свого засідання 9 лютого передав від Мінекономіки до Мінагрополітики повноваження з формування державної політики у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ветеринарної медицини, а також повноваження з формування і реалізації державної політики у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на Міністра аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка.

«Мінагрополітики отримало увесь необхідний для якісної роботи функціонал. Мова йде про формування державної політики у сферах: безпечності та якості харчових продуктів; карантину та захисту рослин; ветеринарної медицини; органічного виробництва; обігу та маркування органічної продукції», – розповів Роман Лещенко.

Він підкреслив, що це рішення Уряду передбачає передусім об’єднання та кооперацію усіх фахових спеціалістів у межах одного міністерства, обмін даними та їх координацію.

Водночас в постанові зазначено, що формування державної політики у сферах, де їï реалізацію забезпечує Держпродспоживслужба, здійснюється декількома міністерствами. Тож з метою ефективного виконання Держпродспоживслужбою своїх функцій, її спрямування та координацію буде здійснювати безпосередньо Кабінет Міністрів України.