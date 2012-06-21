У Решетилівці Полтавської області на території професійного аграрного ліцею імені Боровенського відкрили сучасний спортивний майданчик зі штучним покриттям, призначений для гри у міні-футбол. Його загальна площа — майже 1500 квадратних метрів. На стадіоні є трибуна для глядачів на 216 місць, прожектори дають змогу проводити тренування і змагання й у вечірній час. Футбольне поле — продовження масштабного будівництва навколо ліцею, що розпочалося з реконструкції спортивного комплексу, який відкрили торік улітку.
— Розвиток спорту в області — це крок до здорової нації в майбутньому. Нині 62 відсотки дітей не відвідують уроків фізкультури, і це дуже поганий показник. Наше завдання — змінювати його, — сказав на церемонії голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко.
Високоякісне покриття та облаштування поля підійде навіть для проведення чемпіонатів. Цей майданчик один з небагатьох у країні і єдиний на Полтавщині. На його облаштування пішло лише кілька місяців. Будівництво розпочали наприкінці листопада 2017-го, а сьогодні на ньому вже грають у міні-футбол.
Важливо, що доступ на стадіон вільний, там можуть підтримувати свою фізичну форму й дорослі. А наступного року біля стадіону облаштують ще й відповідний майданчик для занять екстремальними видами спорту, зокрема скейтбордингом.