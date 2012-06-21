Кабінет Міністрів відновив фінансування програми «теплих» кредитів на проведення енергомодернізації житла в таких державних фінансових установах: Ощадбанк, Укргазбанк і ПриватБанк. Усі охочі провести енергомодернізацію свого житла отримали змогу скористатися держпрограмою з 18 квітня цього року, повідомляє прес-служба Держенергоефективності.
Цьогоріч уряд спрямував 400 мільйонів гривень на компенсації за «теплими» кредитами, з яких 190 мільйонів припадає на ОСББ. При цьому приватні домогосподарства та ОСББ можуть розраховувати на додаткові компенсації від місцевої влади. На сьогодні чинні 128 місцевих програм здешевлення «теплих» кредитів зокрема у 18 регіонах, 48 районах і 62 містах.
З початку чинності цієї програми — від жовтня 2014 року — нею скористалися понад 400 тисяч родин, які залучили понад 5 мільярдів гривень на енергомодернізацію житла.
Загалом у цьогорічному бюджеті, повідомляє УНІАН, передбачено 2 мільярди гривень на програми з енергоефективності: 400 мільйонів на програму власне «теплих» кредитів і 1,6 мільярда гривень — на Фонд енергоефективності.