Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
За перший місяць нинішнього року перерахунки розміру плати за централізоване постачання тепла зробили 95 відсотків підприємств Сумщини. За цим показником область входить до першої десятки в Україні.
Про це повідомив директор Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Сумської ОДА Сергій Луговий, який разом з тим назвав два суб’єкти господарювання в Охтирці і Шостці, де не поспішають з цією роботою.
Втім, якщо у місті хіміків тарифна крига все-таки скресає, то в Охтирці ТОВ «Брокенергія» вперто не реагує ні на рішення виконкому міськради, ні на дзвінки.
Але такому свавіллю буде покладено край. Т. в. о голови ОДА Ірина Купрейчик зажадала запросити представників ТОВ на обласну апаратну нараду і одержати від них відповідні пояснення.