У Солом’янському районі Києва, на вулиці Адама Міцкевича, пізно ввечері в середу стався вибух. Дві особи загинули, четверо поранено. Серед них народний депутат України від Радикальної партії Ігор Мосійчук і політолог Віталій Бала. Посадовець виходив після ефіру на телеканалі «Еспресо». Один із постраждалих помер дорогою до лікарні. Першою жертвою став 30-річний охоронець народного депутата. Другою — колишній поліцейський 36-річний Михайло Мормель.
Встановлено, що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування парламентарія. Депутат перебуває у палаті інтенсивної терапії. Стан тяжкий. Департамент комунікації МВС повідомив, що вибух кваліфіковано як теракт.
Позаштатний радник міністра внутрішніх справ народний депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко заявив, що потужність вибуху була до кілограма у тротиловому еквіваленті, й мопед було затиснуто між автомобілем і стіною 5-поверхового будинку. А його колега Зорян Шкіряк висловив переконання, що замах на життя державного діяча здійснено доволі професійно: «Це теракт, на моє переконання, який, безумовно, могли здійснити російські спецслужби, оскільки сама зухвалість цього злочину дає розуміння, що ниточки можуть вести туди, бо російські спецслужби діють таким показовим методом, показовими кривавими вбивствами».
Речник СБУ Олена Гітлянська написала у Facebook, що факт вибуху розслідують слідчі Головного управління СБУ у Києві та області. Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу.
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