Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Слов’янську «батьки міста» вирішили придбати кілька велосипедів для патрулювання території Регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт». З місцевого бюджету для придбання велотехніки виділять кошти, а згодом на них їздитимуть працівники парку та співробітники поліції.
Передбачено, що патрульні найбільшу увагу приділятимуть розташованим тут місцям масового відпочинку людей. Загалом РЛП «Слов’янський курорт» – один із найстаріших в Україні бальнеогрязевих курортів включає в себе три санаторії: «Донбас», «Слов’янський» та «Ювілейний», а його загальна площа складає понад 430 гектарів. Отож патрульні на велосипедах зможуть охопити значно більшу частину цієї території і у разі необхідності оперативно реагувати на порушників правопорядку чи губителів природи на тутешніх об’єктах природно-заповідного фонду – пам’яток природи загальнодержавного значення «Озеро Ріпне», «Озеро Сліпне» та орнітологічного заказника «Приозерний».