Павло КУЩ
«Урядовий кур’єр»
У середу, 26 грудня 2018 року, о 14-й годині завершується термін дії воєнного стану, введений місяць тому на території десяти областей України. Чим найдужче запам’ятався цей період мешканцям Донбасу, де згаданий стан насправді триває вже понад чотири роки? Люди по обидва боки лінії розмежування, не змовляючись, кажуть, що у них побільшало побоювань і тривоги стосовно початку активних бойових дій і навіть широкомасштабної війни, якою в цей період різко й голосно кинулася погрожувати проросійська пропаганда. Із дня у день в Донецьку засоби дезінформації називали точну-преточну дату нападу ЗСУ на Донецьк, бомбардувань Горлівки, штурму Новоазовська, хімічної атаки на весь Донбас… Нічого подібного, як відомо так і не відбулося, воєнний стан добіг до кінця, але пропагандистська істерія про «воєнну загрозу України» продовжується. Черговий і несвіжий фейк публічно оприлюднив головний дезінформаційний голос так званого військового командування самопроголошеної «республіки» Едуард Басурін.
«Чорний казкар», як звуть його знедолені мешканці окупованого Донецька, вкотре повторюється про ймовірну хімічну атаку з боку України, та факт залишається фактом. Причому цього разу автори фальшивки творчо підійшли до побрехеньки. Вони використали досвід Остапа Бендера, який, аби збити з пантелику і злякати свого опонента, надсилав йому телеграми-нісенітниці типу: «Вантажте апельсини бочками...» Отже, посилаючись на інформацію «розвідки ДНР», цей «фейкар» стурбовано попереджує про чергову «провокацію ЗСУ»: на залізничну станцію прифронтової Красногорівки буцімто прибули вагони, які «забиті бочками синього кольору із сильнодіючою хімічною ядовитою речовиною». Далі небезпечний вантаж почали розвантажувати бійці ЗСУ, передбачливо одягнені у захисні комплекти. А неподалік, «за достовірною інформацією» були помічені «спеціалісти із британських і американських спецслужб, які спеціалізуються на проведенні диверсій». А щоб уточнити мету перебування тут вигаданих диверсантів, «полковник» нагадує, що руки згаданих іноземців «по лікті в крові мирних громадян»… А метою цієї «запланованої провокації», переконує він, є намагання ЗСУ і конкретно Президента України здійснити резонансну провокацію і спровокувати бойові дії, аби подовжити термін воєнного стану.
Цікаво, що Басурін читав із аркуша цей текст, написаний аж ніяк не ним самим і тому час від часу трохи збивався. Особливо це помітно на тому місці, де він із фальшивим пафосом закликає міжнародні організації, що працюють на Донбасі, не дозволити Україні «здійснити задумане», використавши хімічну зброю, бо її жертвами можуть стати близько 70 тисяч мирних людей. Тому навіть складалося враження, що «фейкар» затинається, бо й сам ледь стримує сміх від нісенітниці, яку на цей раз доручили йому розповсюджувати кремлівські «куратори». Тим більш, що російські ЗМІ дуже швидко підхопили і почали розповсюджувати згадані пропагандистські дурниці.