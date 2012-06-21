Середній розмір пенсії на Луганщині після проведення реформи становить майже три тисячі гривень. Загальна кількість коштів, які щомісяця виплачують пенсіонерам, зросла в області на 200 мільйонів, і тепер обсяг виплат перевищує мільярд гривень щомісяця.
Через це на пунктах пропуску зростає потік пенсіонерів, які хочуть переоформити виплати. За словами очевидців, «навіть ті, хто з 2014 року жодного разу не їздив по пенсію в Україну, готові вирушити в дорогу».
Ці спостереження підтверджують і дані обласного управління Пенсійного фонду: якщо за 9 місяців 2017 року було відновлено пенсійні виплати 23 тисячам вимушених переселенців (це загалом переміщення в межах Луганщини або України), то лише за жовтень 9 тисяч осіб звернулися в управління ПФУ області й подали заяви на відновлення пенсійних виплат.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»