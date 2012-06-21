Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Аби підвищити якість надання послуг з перевезення пасажирів, у Тернополі перейнялися створенням єдиної транспортної компанії. І план переходу від приватного транспорту до комунального обласний центр крок за кроком утілює. Нині на міські маршрути виходить уже 21 низькопідлоговий автобус марки МАN, є також три ЛАЗи.
Незабаром в автопарку комунального підприємства «Тернопільелектротранс» мали б з’явитися 20 нових автобусів. Принаймні днями це підприємство уклало угоду з ПриватБанком. Йдеться про купівлю в лізинг автобусів МАЗ-206. Ці транспортні засоби виготовлені в Білорусі. Можна хіба пошкодувати, що МАЗ активно освоює український ринок, а не вітчизняні виробники.