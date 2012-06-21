Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Уже в дев’ятнадцяте у 15 містах України та Польщі з 6 до 15 грудня триватиме Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики JazzBez. Упродовж трьох днів учасників цього транскордонного свята прийматиме й Тернопіль. 6-8 грудня музиканти та меломани збиратимуться в місцевому драматичному театрі.
Уперше під час фестивалю в Тернополі прозвучить у джазовій інтерпретації драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня». Її підготувала та виконає відома джазова піаністка й композиторка Катерина Зяблюк.
Тернополяни також чекатимуть на музичний перформанс від авангардного українського гурту DZ'OB. Фортепіано, балафон і барабани поєднає у своїх композиціях тріо Hans Lüdemann Trio Ivoire (Німеччина та Кот-д’Івуар). Створити атмосферу нью-йоркського Smalls обіцяють американські музиканти YES! Trio. Українські поціновувачі сучасної імпровізаційної музики матимуть змогу послухати й виступи польських джазменів, зокрема, Yarosh Organ Trio feat і Катажини Міровської, Кжесіміра Денбського та Karasiewicz Power Set.