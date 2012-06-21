Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Сьогодні в Успіння Пресвятої Богородиці Тернопіль відзначає не лише храмове свято, а й День міста та своє 478-річчя. Урочисті заходи відбуватимуться впродовж дня в різних куточках обласного центру. Розпочнуть їх, звісно ж, із Богослужіння. У церкві Успіння Пресвятої Богородиці відправлять урочисту Святу Літургію.
Восьмий рік поспіль Тернопіль організував мистецьку імпрезу з нагоди доповнення Алеї зірок новими іменами. Нагадаю, що такі імена-зірки з’являються на центральній вулиці Гетьмана Сагайдачного за поданням громадських організацій, національних спілок і містян. На квадратних плитах зірки виготовили з бронзи у вигляді тернової квітки. Увінчують тих, хто своїми досягненнями, творчістю прославив місто.
Цьогоріч під час цієї мистецької імпрези засяють імена актора театру та кіно, режисера, педагога народного артиста України В’ячеслава Хім’яка, а також світлої пам’яті журналіста, громадсько-політичного діяча Григорія Бурбези, архівіста, краєзнавця, педагога, літератора Богдана-Романа Хаварівського. Бронзову зірку присвятять і цілій організації, а точніше, Всеукраїнському товариству «Просвіта» імені Тараса Шевченка з нагоди його 150-річчя.
Нагадаю, що нині пам’ятна алея нараховує 18 зірок.
До слова, сьогодні не лише відкриють іменну бронзову зірку Богданові-Роману Хаварівському. До 70-річчя від дня його народження приурочили також відкриття виставки в Державному архіві Тернопільської області. Цю установу він тривалі роки очолював. Репрезентуватимуть і книгу пам’яті про Б.-Р. Хаварівського «Усі ми будемо в архіві…».
На інших міських локаціях тернополяни й гості міста можуть побувати на святі меду, виставці-продажу виробів майстрів народної творчості «Скарби Тернового поля». Підготували й цікаву розважальну дитячу програму. На Співочому полі вшановуватимуть і нагороджуватимуть найкращих містян. Певна річ, на учасників святкування чекають також численні концерти, в яких візьмуть участь як місцеві виконавці, так і народний артист України Іван Попович, відома співачка Ірина Федишин.