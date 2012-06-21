Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У Тернопільській міській територіальній громаді розробили Стратегію розвитку інклюзивного середовища. Її втілюватимуть найближчими п’ятьма роками. Рішення про затвердження цього документа підтримали на черговій сесії депутати міськради.
Над цим проєктом упродовж кількох місяців працювала робоча група, до складу якої, крім фахівців з інклюзії, ввійшли освітяни, медики, представники сфери культури, науки, громадських організацій та міської влади. Тернополяни ж могли ознайомитися з документом через електронні консультації.
У цій стратегії окреслили, зокрема, завдання із забезпечення можливості дітям і молоді з особливими потребами отримувати якісну освіту в умовах інклюзії, створення нових робочих місць для осіб з інвалідністю. Наголос поставили й на забезпечення якісного функціонування інклюзивно-ресурсних центрів і центрів підтримки інклюзивної освіти. Йдеться також про відкриття та створення відповідних умов у діяльності центрів раннього втручання та денного перебування для осіб з порушеннями в психофізичному розвиткові.
Документ передбачає покращення доступу до освітніх, корекційно-реабілітаційних та інших видів послуг, мотивації осіб з інвалідністю до активного життя.