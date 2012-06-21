У Тернополі урочисто відкрили й освятили пам’ятник видатному українському державному, військовому та політичному діячеві Голові Директорії УНР і отаману війська та флоту Української Народної Республіки Симонові Петлюрі. Його встановлено на однойменному бульварі, який реконструювали, оновили вуличне освітлення, облаштували пішохідні доріжки, а також дитячий і спортивний майданчики.
На урочистостях Тернопільський міський голова Сергій Надал назвав актуальними й нині висловлювання Симона Петлюри, що шукати правду треба у своїй громаді, що справа здобуття української державності — це справа нації української, а не якогось класу чи партії. Тож закликав усіх до єднання, згуртування, будівництва сильної Української держави. Відкриття у Тернополі пам’ятника цій історичній постаті символічне, адже Україна й надалі бореться за незалежність. Тож нинішнє та прийдешнє покоління мали б вивчати досвід Симона Петлюри й так само віддано боротися за Україну — вільну, незалежну самостійну державу.
Автор пам’ятника — тернопільський скульптор Дмитро Пилип’як.